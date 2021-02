Individuati quasi subito i responsabili dell'aggressione a Rialto

Sono stati raggiunti quasi subito i responsabili della doppia aggressione avvenuta ieri sera sul ponte di Rialto: sono tre giovani ragazzi e sono stati bloccati dalle pattuglie della polizia locale mentre si allontanavano da Venezia, pochi minuti più tardi. A denunciare il fatto è stato una delle vittime, un ventiseienne veneziano spintonato a terra dopo aver redarguito i tre perché, ubriachi, stavano urinando ai piedi del ponte. In suo soccorso è arrivato un altro veneziano, un uomo di cinquant'anni, il quale a sua volta è stato aggredito. Il cinquantenne è finito poi al pronto soccorso, dove gli sono stati diagnosticati un trauma facciale e lombare e una lussazione al dito di una mano, per un totale di 20 giorni di prognosi.

Ricerche

Nel frattempo sono cominciate le indagini, in collaborazione tra la polizia locale e i carabinieri. La scena era stata immortalata da ben sei telecamere così che è stato possibile tracciare velocemente un identikit dei responsabili, i quali dopo l'aggressione si erano diretti verso strada Nuova. Le pattuglie hanno perlustrato i dintorni e hanno individuato il terzetto verso le 21 a piazzale Roma, proprio mentre i tre partivano a bordo di un bus Actv della linea 7E.

Denunce

La polizia locale ha raggiunto il bus all'altezza del cavalcavia Rizzardi e lì gli agenti hanno bloccato i tre. Solo uno di loro, un ragazzo italiano di vent'anni, è stato riconosciuto come l'autore materiale delle violenze, mentre ulteriori accertamenti sono in corso sugli altri due, uno dei quali minorenne: è necessario capire con precisione in che misura abbiano partecipato all'azione. Tutti risiedono fuori Venezia, in un comune della provincia. Della vicenda è stata data notizia sia al tribunale ordinario, sia a quello dei minori.

In seguito all'operazione il sindaco Brugnaro ha commentato: «Assicurato alla giustizia il giovane autore e individuati gli altri due ragazzi. Grazie alla nostra polizia locale, che in sinergia con i carabinieri in poche ore è riuscita a rintracciare i responsabili! Auguri di pronta guarigione ai due cittadini!».

Sotto: il punto stampa di presentazione dell'operazione