Aggressione in pieno giorno in rio Marin

Un diverbio sfociato in aggressione è accaduto verso le 12.30 in rio Marin a Venezia, sabato, e ha visto coinvolte almeno due persone. Stando alle prime testimonianze la lite si sarebbe ben presto trasformata in un pestaggio senza che al momento sia stata esclusa la presenza di armi da taglio. Almeno un uomo risulta ferito e per fuggire si sarebbe anche tuffato in acqua lungo il canale di rio Marin.

Non sono chiare le motivazioni dell'accaduto. Sempre in base alle prime notizie, nell'aggressione sarebbero rimaste coinvolte persone di nazionalità albanese. Sul posto la gente che ha visto ha chiamato il 112 avvisando di quello che stava succedendo, quindi poi sono arrivati i carabinieri che hanno iniziato ad ascoltare le testimonianze.