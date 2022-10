Aggressione in via Piave in pieno giorno, un uomo ferito alla testa

Forse un regolamento di conti o un avvertimento: domenica verso mezzogiorno è scoppiata una rissa in via Piave, vicino al bar chiuso, che ha allarmato tutto il quartiere. La gente si è affacciata e, mantenendosi a distanza, in parte è anche scesa per capire cosa stesse succedendo, avvisando intanto le forze dell'ordine. Mentre il fragore delle urla si propagava in tutta l'area, tra via Piave e via Felisati sono arrivate le volanti del 113 e le auto della polizia locale. Le testimonianze raccontano di urla e trambusto, e di tre o quattro uomini di orgini africane che si accanivano contro uno straniero del Bangladesh.

Quest'ultimo ha avuto la peggio: piacchiato alla testa, forse con un oggetto contundente, ha perso sangue dal capo e le sue condizioni, sembrate preoccupanti, hanno richiesto l'intervento del 118. Preso in cura dai sanitari del Suem arrivati con l'ambulanza, il bengalese sarebbe stato subito medicato e poi portato al Pronto soccorso per altri accertamenti. Un altro episodio di violenza nel quartiere della stazione di Mestre, dove periodicamente alcuni stranieri che presenziano la zona, punto di interesse della criminalità legata allo spaccio, accendono risse e aggressioni per regolare conti e divisioni del territorio. L'arrivo delle forze dell'ordine ha generato il fuggi fuggi generale fra coloro che, sebbene non fossero stati coinvolti nella rissa, erano presenti a presidiare nei paraggi, a quanto pare cittadini nordafricani che si sono dileguati all'arrivo della polizia.