Giovane picchiato a San Trovaso da cinque stranieri. «Ho denunciato, ora non li lascino impuniti»

Sta meglio il giovane mestrino picchiato domenica a San Trovaso. Ora chiede che gli aggressori non vengano lasciati impuniti. Uscito dall'ospedale lunedì mattina, dov'era stato ricoverato dopo la violenza di gruppo forse subita per uno scambio di persona, è andato subito a denunciare il pestaggio. Peraltro segnalando il furto dell'unica banconota da 50 euro che aveva nel portafoglio, dopo la colluttazione e l'alterco con cinque persone columbiane che verso le 17 lo hanno circondato, spinto a terra e colpito brutalmente, accusandolo di aver rubato il portafoglio a una donna del gruppo.

Diego ha 33 anni, lavora nel negozio di famiglia alla Salute e quel pomeriggio stava tornando a casa. Aveva chiavi dell'auto, quelle di casa, il telefono e il suo portafoglio con sé. Eppure quelle persone, per motivi che restano da chiarire, si sono scagliate su di lui senza dargli il tempo di difendersi, di capire. Tanto che quanto gli è accaduto aveva più l'aspetto di una spedizione punitiva, o non di una rapina, che di un tentativo di smascherare un presunto ladro.

«Mi tenevano bloccato a terra con la pressione del ginocchio sulla testa e sulla schiena - racconta - Continuavano a dire che avevo preso un portafoglio parlando con accento ispanico. Devo ringraziare - dice - che in quel momento passavano di là il consigliere comunale Paolo Ticozzi e la signora Francesca Bonollo, e altri che mi hanno protetto dal pestaggio». Nel frattempo il consigliere, che ha raccontato l'accaduto sulla sua pagina Facebook, aveva allertato il 118 e i carabinieri, dopo che a farlo era stato anche l'amico di Diego che era al telefono con lui nel momento in cui è stato spinto a terra e aggredito.

«Non mi lasciavano muovere. Sentivo che ripetevano ai passanti che avevo rubato ed ero un ladro. Intanto frugavano con le loro mani nelle mie tasche. Io stesso ho tirato fuori le chiavi della macchina, quelle di casa e il portafoglio: tutto ciò che avevo - prosegue il giovane - "Non vi ho preso niente, io lavoro qui", ho detto». Dopo qualche istante, all'arrivo dei carabinieri, gli stranieri hanno liberato Diego e sono stati identificati, mentre il giovane con le sue gambe è salito sull'idroambulanza per farsi portare al Pronto soccorso del Civile. «Ho denunciato. Con la famiglia abbiamo deciso che andremo avanti fino al punto in cui ne vale la pena. Ma non voglio che siano lasciati liberi di prendere il primo aereo per scappare e ritornare al loro paese. Devono spiegare il perché di tanta brutalità».

Una violenza accaduta in un momento in cui la tensione è altissima in città per i numerosi e continui borseggi ai danni dei turisti. Polizia locale e forze dell'ordine, impegnate nel contrasto ai furti, con la legge Cartabia non possono trattenere i responsabili neppure se li colgono in flagranza: il dispositivo ha reso più complicate le procedure. «È possibile che mi abbiano scambiato per qualcun altro, o che qualcuno per errore abbia detto al gruppo che c'ero io nelle vicinanze quando si sono accorti di non avere più il portafoglio. Ma non escludo neppure che mi abbiano seguito, dopo l'uscita dal negozio, con l'intenzione di aggredirmi. Vanno fermati».