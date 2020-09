Tampona il tassista e poi lo colpisce: caccia all'aggressore a Mestre

Nella notte tra venerdì e sabato attorno all'1 di notte una volante è intevenuta in via Verdi a Mestre dove un tassista ha denunciato di essere stato aggredito da un cittadino extracomunitario.

L'aggressione

L'aggressione è avvenuta ai danni dell'uomo, un 45enne, che ha fermato il taxi per far scendere un cliente: in quel momento l'automobile è stata tamponata dall'extracomunitario in bicicletta che, dopo l'incidente, a seguito dell'alterco, ha aggredito il tassista. L'uomo, colpito, è finito poi in ospedale per le cure del caso. La polizia intervenuta sul posto ha cominciato le indagini.