Rissa doppia nella notte in campo Bella Vienna, persone ferite

Una notte finita male quella tra sabato e domenica quando in campo De La Bella Vienna a Rialto la movida, verso l'una, ha preso una brutta piega ed è scoppiata una rissa. Secondo i testimoni ci sarebbe stato anche più di un episodio in cui sono volati spintoni, calci, pugni e botte. Tanto che a un certo punto gli esercenti dei bar hanno dovuto allarmare le forze di polizia.

Sembra infatti sia stato tirato fuori un coltello, usato per sferrare un fendente contro una persona e che solo per fortuna la ferita non abbia causato lesioni profonde. Un uomo intorno ai 25 anni soccorso dal Suem, dopo l'aggressione in zona Erbaria, è arrivato al Pronto soccorso dell'ospedale Civile per una ferita di arma da taglio alla schiena. Medicato e dimesso, ne avrà per una quindicina di giorni. Alla polizia locale è toccato il compito di riportare l'ordine in campo durante la notte, come quello di recuperare rilievi e testimonianze dell'accaduto per ricostruire presenze e motivi delle aggressioni scoppiate. Un po' prima dell'una, sempre in campo, erano venuti alle mani un italiano e un polacco e quest'ultimo, dopo aver avuto la peggio, è finito all'ospedale con il naso rotto.

Un copione purtroppo già visto, e che tende a ripetersi ogni fine settimana in questo posto di ritrovo che, a volte, per il comportamento sopra le righe di qualcuno diventa zona di "movida violenta" in centro storico. E questo, nonostante i bar abbiano cercato di rafforzare la sorveglianza privata proprio per poter continuare a lavorare e tenere aperto, come a suo tempo consigliato dal Comune, anche per assicurare un servizio e tutto sommato un luogo di ritrovo, se non fosse per la presenza di qualcuno che sembra non riuscire a controllarsi.

Diverse le persone in campo quando sono scoppiate le risse la notte scorsa, si parla di un diverbio fra italiani e stranieri ma ancora è tutto da verificare. Intanto sono i baristi stessi in campo Bella Vienna a chiedere di poter fare un appello, anche in vista del Carnevale e dell'inizio poi della bella stagione. «Imparino a bere - commentano - a divertirsi con rispetto, a essere educati. Io dico: "divertitevi", fatevi il bicchiere, ridete e scherzate. Ma la violenza non ci serve, e neppure i branchi che si affrontano». Diverso il commento di un residente: «Bisogna chiudere tutto alle 23 - afferma - perché qua ogni sabato sera è così».