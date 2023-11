Patto per la sicurezza dei medici contro le aggressioni

Aggressioni e atteggiamenti violenti all'interno di strutture e servizi sanitari: oggi, martedì 28 novembre, le Ulss 3 e 4, con i dirigenti Edgardo Contato e Mauro Filippi, hanno firmato con il prefetto Michele Di Bari il protocollo per la gestione delle persone non collaborative nei confronti del personale sanitario, che prevede percorsi condivisi e azioni stabilite per affrontare e prevenire aggressioni e violenze.

L'accordo nasce dalla necessità di garantire agli operatori sanitari condizioni di sicurezza mentre svolgono le prestazioni al fine di definire un insieme d'interventi per anticipare e evitare episodi violenti. La Prefettura ha coordinato una serie di incontri tra le Ulss e le forze dell'ordine da cui si è sviluppato un lavoro attraverso l'analisi e il confronto sui problemi da affrontare e la formazione della polizia e dei sanitari dell'Emergenza urgenza, della Psichiatria, dei Pronto soccorso.

«Il protocollo serve per dare applicazioni e alla legge 113 del 2020 in materia di sicurezza per chi esercita professioni sanitarie e socio-sanitarie. È fondamentale garantire il lavoro dei professionisti in condizioni di sicurezza, salvaguardando l'incolumità e garantendo la serenità necessaria per agire a favore della salute pubblica», afferma Di Bari. L'accordo stabilisce le diverse fasi in cui si articola la gestione di una persona non collaborativa durante il trasporto, la cura e la collaborazione fra operatore sanitario e forze dell'ordine (polizia, carabinieri e finanzieri).

«È una risposta efficace - commenta Contato - per far fronte alle situazioni conflittuali che si verificano spesso, con pazienti dallo stato mentale alterato dall'uso di sostanze, da malattia psichica, da scompensi, demenza, traumi e quadri complessi. Consente alle forze dell'ordine di collaborare a sostegno del personale sanitario in modo prestabilito». «Uno strumento a tutela degli operatori - afferma Filippi - e con la firma di oggi viene messo a sistema un coordinamento con le forze di polizia per agevolare la messa in pratica di procedure nei casi richiesti».