Autopsia per accertare le cause della morte di Marangon. Per ora l'aggressore è libero

Per il momento è libero André Morana, il 26enne di Sottomarina autore dell'aggressione che avrebbe portato alla morte del 67enne Paolo Marangon. Come spiegato alla stampa dal procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, è necessario attendere gli esiti dell'autopsia per sapere se sarà disposta una misura cautelare nei confronti del giovane. Saranno gli accertamenti medici, infatti, a stabilire se il decesso di Marangon sia avvenuto effettivamente a causa dell'aggressione e della conseguente caduta a terra, confermando quindi l'accusa di omicidio preterintenzionale.

Quando è intervenuto il decesso, secondo il procuratore, ormai non c’era più flagranza. L’indagato inoltre aveva confessato spontaneamente ai carabinieri di aver colpito il 67enne, pur argomentando a modo suo modo le circostanze dell'episodio. Infine, come confermato dall'avvocato di Morana, non ci sono elementi che facciano ipotizzare un pericolo di fuga da parte dell'aggressore. Per questi motivi, almeno per il momento, la magistratura non ha imposto limitazioni alla libertà del giovane. Nei prossimi giorni, in base ai risultati dell'autopsia e agli ulteriori accertamenti degli investigatori, il gip potrà decidere di applicare un qualche tipo di misura cautelare.

Le circostanze dell'aggressione, comunque, sembrano confermate. Sabato sera Marangon stava uscendo con l'amica Daniela, residente in via Alga, quando, all'esterno della palazzina al civico 16, avrebbe urtato inavvertitamente Morana. A quel punto il 26enne lo avrebbe rincorso pretendendo le sue scuse e infine colpendolo al volto. Marangon è caduto a terra e non si è più ripreso. Trasferito d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre, la sua morte è stata accertata circa 48 ore più tardi.