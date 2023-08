«Agosto da bollino rosso»: le previsioni e i consigli della polizia stradale per un viaggio sicuro | VIDEO

Venerdì 4 e sabato 5 agosto, in direzione Trieste, rallentamenti e code si potranno verificare in particolare sul tratto di A4 compreso tra Padova Est e il Bivio con la A57 a Dolo, nonché in uscita alla barriera di Venezia-Mestre in Tangenziale di Mestre. Traffico sostenuto, invece, per i rientri previsti tra domenica 6 e lunedì 7 agosto in direzione Milano

Un incidente ha caratterizzato questo inizio di weekend di traffico intenso per l’esodo di agosto: poco dopo le 10 di stamattina, sul Passante di Mestre in direzione Milano, all’altezza del chilometro 390, un’auto si è capovolta in carreggiata, coinvolgendo un’altra vettura in transito. Ferito, in modo apparentemente non grave, il conducente dell’auto ribaltata. Sul posto, in corrispondenza del casello di Martellago-Scorzè, sono intervenute le pattuglie della Polstrada di Venezia, il Suem-118, i vigili del fuoco e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal centro operativo di Mestre. In direzione Milano, grazie al rapido intervento previsto dal dispositivo messo in campo da CAV (Concessioni Autostradali Venete) per i giorni dell’esodo, le code si sono limitate a 2 chilometri.

Il traffico più intenso in queste ore si registra tuttavia in direzione opposta, verso Trieste, un po’ su tutte le competenze CAV (A4 Padova-Venezia, A4 Passante di Mestre, A57 Tangenziale di Mestre e Raccordo Marco Polo) a causa del primo esodo di agosto, caratterizzato da bollino rosso.

Durante la mattina di venerdì 4 agosto il primo dirigente della polizia stradale di Venezia, Elena Natale, ha tenuto un punto stampa riguardante le previsioni e i dispositivi messi in campo da CAV e dalla polizia stradale per far fronte al previsto incremento di veicoli sulla rete autostradale.

Le previsioni

Per questo primo weekend di agosto l’attesa è di un traffico ancora sopra i livelli del 2022, previsione confermata dai valori registrati nei primi giorni della settimana, che hanno visto un aumento del 7% rispetto agli stessi giorni del 2022. La punta è prevista proprio nelle giornate di oggi, venerdì 4, e domani, sabato 5 agosto, in direzione Trieste, con un traffico medio giornaliero che si prevede superiore ai 132.000 veicoli.

Sulla base di queste proiezioni, CAV ha emesso per questo fine settimana una previsione di traffico intenso (bollino rosso) per venerdì 4 e sabato 5 agosto in direzione Trieste. Rallentamenti e code si potranno verificare in particolare sul tratto di A4 compreso tra Padova Est e il Bivio con la A57 a Dolo, nonché in uscita alla barriera di Venezia-Mestre in Tangenziale di Mestre. Traffico sostenuto (bollino giallo), invece, per i rientri previsti tra domenica 6 e lunedì 7 agosto in direzione Milano.

Il divieto di transito per i mezzi pesanti è in vigore venerdì 4 dalle ore 16.00 alle 22.00, sabato 5 dalle ore 8.00 alle 22.00 e domenica 6 dalle ore 7.00 alle 22.00.

Prima di mettersi in viaggio CAV raccomanda di informarsi sulla situazione del traffico in tempo reale, consultando la sezione di infotraffico del sito e la app InfoViaggiando. Per chi è già in viaggio sono disponibili, dalle 7.00 alle 22.00, il call center di InfoViaggiando al numero verde gratuito 800.996.099 e l’infopoint CAVhere, aperto in area di servizio Arino Est, in A4 direzione Venezia, tutti i giorni dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00.