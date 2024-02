Crociere, ad agosto entra in funzione il terminal di Fusina

Iniziati i lavori per la realizzazione del terminal di Fusina, che dovrebbe entrare in funzione ad agosto e potrà accogliere fino a 2 navi da crociera di lusso, di lunghezza massima fino a 250 metri. Lo ha annunciato il presidente di Venezia Terminal Passeggeri (Vtp), Fabrizio Spagna, in occasione della presentazione della stagione crocieristica 2024.

Il nuovo terminal avrà una superficie totale di 3mila metri quadri e prevede «un investimento di quasi 5 milioni di euro da parte di Vtp», come precisato dallo stesso Spagna. La stazione sarà in grado di movimentare 400 passeggeri all'ora, in uno spazio climatizzato, con aree dedicate all'operatività delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Saranno disponibili anche il servizio drop-off dei bagagli, parcheggi per taxi, bus e veicoli Ncc.

«Stiamo riscrivendo presente e futuro delle crociere a Venezia - ha aggiunto Spagna -, nel tentativo di bilanciare le diverse esigenze in gioco, in modo che l’arrivo di navi e passeggeri possa contribuire positivamente alla crescita economica della città».