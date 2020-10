Agricoltore nascondeva 2 chili di cocaina in un terreno di sua proprietà

La scorsa settimana, gli agenti lo avevano arrestato con più di mezzo chilo di cocaina. A distanza di pochi giorni, sono emersi nuovi sviluppi nelle indagini su un agricoltore di 47 anni di Quarto d'Altino. I poliziotti della squadra mobile di Venezia, guidati dal dirigente Giorgio Di Munno, hanno scovato altri due chili della stessa sostanza all'interno di una casetta in un terreno di sua proprietà. Droga che, una volta venduta, avrebbe fruttato circa 400mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli investigatori, dopo l'arresto, hanno proseguito le indagini e analizzato le mappe catastali e le immagini satellitari di Google Earth, grazie alle quali sono riusciti a risalire ad altri terreni di proprietà dell'agricoltore. Gli agenti hanno utilizzato anche dei droni per le perlustrazioni dall'alto, riuscendo a individuare la casetta all'interno della quale c'erano i due chili di cocaina, insieme a materiale per il taglio e il confezionamento come cellophane e bilancini. Il tutto è stato sequestrato e, adesso, le indagini proseguiranno per cercare di ricostruire la filiera. Dalle prime verifiche, per la polizia quella di Quarto d'Altino potrebbe essere «solo» una base logistica in cui veniva coustodita la droga, destinata probabilmente al mercato di Mestre e Venezia.