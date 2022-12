Corte Ue, tassazione anche agli affitti brevi: migliaia di alloggi Airbnb coinvolti a Venezia

La Corte di giustizia europea ha dato parzialmente torto ad Airbnb nel ricorso sul regime fiscale italiano per le locazioni brevi introdotto nel 2017: la legge può chiedere di applicare la ritenuta d’imposta prevista dal regime fiscale nazionale, oltre che di raccogliere informazioni e dati sulle locazioni effettuate. Una decisione accolta con favore da Federalberghi, con il presidente veneto dell'associazione, Massimiliano Schiavon, che commenta: «È un passo in avanti importante verso la regolamentazione delle locazioni brevi, una decisione che tutela tutti quei soggetti che operano onestamente nel settore del turismo».

La sentenza tocca da vicino il Veneto e in particolare la città di Venezia, dove gli alloggi disponibili su Airbnb sono aumentati esponenzialmente negli ultimi anni. «Abbiamo analizzato il fenomeno di recente con una ricerca di Ca’ Foscari - spiega Federalberghi - che sottolinea come le locazioni brevi siano cresciute anche nel corso degli anni del Covid, raggiungendo oggi a Venezia 7.438 alloggi e a Verona 2.256. Un incremento che non riguarda più solo le città d’arte ma anche la provincia diffusa, come nel Garda, dove in alcune località i posti letto delle locazioni brevi sono cresciuti del 200%».

L'associazione evidenzia la necessità di un cambiamento di approccio su questo tipo di offerta. «Dobbiamo essere consapevoli - riferisce l'associazione - che questa è una tendenza di mercato ormai diffusa e consolidata, che non dobbiamo contrastare, ma è necessario chiedere controlli e una regolamentazione da parte dei diversi livelli di governo. L’obiettivo dev’essere quello del rispetto della legalità e la garanzia di equità per i soggetti che lavorano in questo settore. Stesso mercato, stesse regole per tutti».