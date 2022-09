Bollette, il Comune di Venezia stanzia 1,5 milioni per le famiglie in difficoltà

Un milione e cinquecento mila euro per le famiglie con Isee fino a 20 mila euro, in difficoltà per i rincari dele bollette di luce e gas. La delibera è stata licenziata oggi dalla Giunta comunale di Venezia. La previsione è quella di poter aiutare tra le 6m e le 15 mila famiglie.

Contributo tra 100 e 250 euro

L’importo è contenuto nella variazione di assestamento di bilancio approvata il luglio scorso. La misura sarà pubblicata on line sui canali istituzionali del Comune di Venezia nei prossimi giorni, e interesserà famiglie residenti da almeno due anni nel Comune di Venezia. Secondo quanto calcolato dagli uffici comunali, il contributo potrà variare dai 100 ai 250 euro e potrà essere richiesto da un solo componente del nucleo familiare che abita in un unico appartamento.

Il numero dei destinatari effettivi verrà calcolato in base a quello delle domande di contributo che verranno presentate. Questo eviterà un eventuale "clic day". Potrà chiedere il contributo chi è in regola con il permesso di soggiorno che dovrà essere allegato alla domanda.