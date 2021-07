Al lavoro i 16 dipendenti dell'Orto e del Culto che chiudono al Valecenter: tra Cgil e Lagardere c'è l'accordo

Pace fatta tra Lagardère Travel Retail e il sindacato Filcams Cgil di Venezia. Ieri, lunedì 19 luglio, hanno firmato l'accordo per ricollocare tutti e 16 i lavoratori del ristorante self service "L'Orto" e del bar "Culto caffè cioccolato" di Lagardère, presente al centro commerciale Valecenter di Marcon, che chiudono i battenti a fine luglio come deciso dalla società. I dipendenti prenderanno servizio nelle aree di servizio dell'autostrada A4, Arino est e ovest e Calstorta.

Portato a 7 anziché 6 mesi su 12, come inizialmente previsto, il contratto di lavoro con part time verticale e con la possibilità per i lavoratori di concordare con i responsabili del personale un turno giornaliero. Tre lavoratori andranno a Calstorta, e tredici saranno assunti tra Arino ovest ed est, le stazioni di servizio lungo l'A4, sempre di Lagardère Travel Retail. «Sono state anche rispettate le preferenze che i lavoratori avevano espresso - commenta il sindacalista Andrea Porpiglia della sigla Filcams Cgil Venezia - La maggior parte di questi dipendenti sono donne (alcune monoreddito e con figli), e ora conserveranno il loro posto con l'impegno, incluso nell'accordo tra sindacato e impresa che, in caso di spontanea rinuncia per cambio di posto di lavoro o altre ragioni personali di uno di questi ex dipendenti dell'Orto e del Culto di Valecenter, i turni che avanzano vengano suddivisi tra i lavoratori che continuano a rimanere alle dipendenze di Lagardère. Rimane - ha concluso Porpiglia - una certa insoddisfazione per la posizione tenuta dal centro commerciale Valecenter che, nonostante lo schieramento delle istituzioni locali, fra le quali il sindaco di Marcon Matteo Romanello, a favore della conservazione dei posti di lavoro per le famiglie, abbia deciso rimanere esterno alla vicenda».