Jesolo vota per trasformare 20 hotel in appartamenti, Aja si oppone

Venti alberghi di Jesolo non abbastanza redditizi potrebbero essere riconvertiti ad appartamenti e residence tramite un cambio di destinazione d'uso in discussione domani al consiglio comunale. La prospettiva non piace ad Aja, la locale associazione degli albergatori: «Siamo fortemente preoccupati - commenta il presidente Alberto Maschio -. Se passa questa variante, Jesolo rischia di perdere un pezzo della sua storia e di ciò che rappresenta il volano per la propria economia, ovvero la ricettività alberghiera. La città - continua - si troverà con qualche migliaio di metri cubi in più di residenziale, ammesso che ce ne sia bisogno, ma certamente orfana di 20 imprenditori e della loro capacità di generare risorse e occupazione». Con una stima di un centinaio di posti di lavoro che potrebbero andare persi.

Per il presidente Aja, il futuro di quelle strutture alberghiere poteva essere diverso. «Capisco le difficoltà delle imprese - dice - ma l’alternativa da prendere in considerazione non può essere solo il cambio di destinazione d’uso. Ci sono altre possibilità e percorsi di riconversione per rilanciare quelle attività». Ad esempio, «creare delle foresterie diffuse per i dipendenti stagionali, cosa che avevamo già proposto qualche mese fa». Per questo l'associazione si rivolge ai colleghi chiedendo di «analizzare assieme le singole situazioni, individuando soluzioni e nuove opportunità». L'idea della foresteria era tra le proposte inviate all'amministrazione nell'aprile 2021. Al tempo Aja aveva chiesto anche l’istituzione di una commissione consultiva, a partecipazione pubblico-privata, proprio per la salvaguardia del patrimonio alberghiero.