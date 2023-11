Nel parco di Malcontenta saranno piantati 14mila alberi

È in corso di definizione un accordo tra la Regione Veneto e Fondazione AlberItalia per un'importante azione di riforestazione che riguarda il parco del bacino di Malcontenta. La proposta fa parte del programma di interventi sulla rete idraulica del bacino del Lusore, è a cura del Consorzio Acque Risorgive.

L'accordo, come annunciato dall'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, prevede la piantumazione di oltre 14mila piante. «È emersa la possibilità - spiega - di perfezionare una sinergia con la Fondazione AlberItalia, che è impegnata in un programma di riforestazione e ricerca grazie al quale verranno piantati 22 milioni di alberi in 14 aree metropolitane. In quella di Mestre sono previste piante di varie specie arboree».

Tutta l'attività è in capo al commissario per il rischio idrogeologico e rientra nell'intervento di "rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del Bacino di Malcontenta", affidato al Consorzio Acque Risorgive e facente parte dell’Accordo di programma Moranzani: si tratta di una vasta opera di valore paesaggistico e idraulico che è in corso nella zona meridionale del comune di Venezia, a sud di Marghera. Per l'assessore Marcato, l'accordo costituisce un progresso nelle materie della «transizione energetica, della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare. Lavoriamo su più fronti - conclude - per cogliere le migliori occasioni per un Veneto più green».