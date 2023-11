Si accende il Natale a Mestre: «Albero illuminato in ricordo di Giulia e delle donne vittime di violenza» | VIDEO

Con l’accensione dell’albero naturale, alto 15 metri, in una Piazza Ferretto riscaldata da luci e vere e proprie sculture luminose, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha ufficialmente dato il via alle festività natalizie. “Venezia accende il Natale”, lungo tutto il periodo festivo, coinvolgerà il cuore di Mestre, insieme alle sue vie adiacenti, per avvolgere residenti e visitatori nell’atmosfera e nella magia natalizia.

«Vogliamo dedicare l'accensione dell'albero di Natale a Giulia Cecchettin e a tutte le donne vittime di violenza – ha annunciato Brugnaro –. Il valore del rispetto è fondamentale e deve essere insegnato in tutte le scuole. Una speranza che si unisce al clima natalizio, con l'auspicio di dare avvio oggi a un periodo di serenità e gioia soprattutto per i bambini, che sono il nostro futuro, e per le persone in difficoltà. Anche quest'anno sarà festa in tutto il territorio veneziano, dalla terraferma alle isole».

Tocca dunque a Piazza Ferretto aprire il calendario di eventi natalizi, promosso dal Comune di Venezia e da Vela spa. L’accensione è stata accompagnata dalle voci del gruppo Vocal Sky Line diretto da Marco Toso Borella, che si è esibito in un repertorio che ha spaziato da celebri brani di musical a noti capolavori pop della musica internazionale, arrangiati in un'originalissima versione corale.

Nel cuore di Mestre non ci sono solo luminarie ma anche vere e proprie sculture luminose, posizionate nei punti nevralgici della città, che sapranno incantare soprattutto i più piccoli, tra stelle, sfere, orsi, pacchi dono, cuori e carrozze. Protagonista sarà anche la pista di pattinaggio, aperta ufficialmente questa sera, che potrà ospitare grandi e piccini fino al 7 gennaio 2024.

Immancabili i tradizionali mercatini: 25 casette in legno aperte tutti i giorni, in collaborazione con Confesercenti e Ascom, per accompagnare lo shopping natalizio, tra prodotti artigianali e delizie gastronomiche. Fino al 28 dicembre i mercatini saranno in Piazza Ferretto, mentre continueranno fino al 7 gennaio 2024 in via Allegri.

E se il Natale è il momento più amato dai bambini, proprio per i più piccoli è stato pensato un calendario di intrattenimento con gli spiritosi folletti Barbamoccolo che animeranno il centro di Mestre, la piazza e le vie limitrofe (da giovedì 23 novembre a domenica 24 dicembre, dalle ore 16 alle ore 18.30) con i loro divertenti spettacoli itineranti. Come nella più classica delle tradizioni, ritornerà anche Babbo Natale con un nuovo raffinato outfit, accompagnato al suo fido folletto. Il beniamino dei bambini sarà a disposizione per la consegna delle letterine di Natale e foto.

Mestre sarà inoltre culla della musica con un calendario di concerti che inizierà sabato 9 dicembre alle ore 17.00 e vedrà esibirsi sul palco di Piazza Ferretto i Joy Singers. Tutto il programma è disponibile online.