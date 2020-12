Spariti albero di Natale e presepe in piazzetta dei Leoncini a San Marco

Riceviamo e pubblichiamo

L'Associazione culturale WSM Venexia Capital, il 16 dicembre 2020 ha collocato un albero di Natale di piccole dimensioni ed un presepe sopra la vera da pozzo nella Piazzetta dei leoncini di San Marco. Questa iniziativa è stata spontanea e simbolica. L'intenzione era, infatti, quella di ripristinare nei veneziani la memoria di una tradizione natalizia che per decenni aveva trovato il suo posto elettivo nella Piazzetta dei leoncini. Purtroppo questo ricordo è durato poche ore. E' stato fatto sparire da mano anonima, rimuovendo sia l'albero che il presepe.

L'unico intento dell'Associazione Wsm Venexia Capital era quello di far cosa gradita ai veneziani, adulti e soprattutto bambini affinché potessero continuare a godere di una cosa che è stata per molti secoli parte della loro cultura, storia, religione e tradizione. Per le famiglie veneziane è stato sempre un momento speciale, nel periodo natalizio il poter andare in Piazzetta dei leoncini a San Marco ad ammirare l'albero (spesso donato dalle comunità cadorine) con i suoi addobbi ed il presepe di varie forme e materiali, legno o vetro che fosse. Purtroppo da qualche anno in Piazzetta dei leoncini non c'è più nulla. Quest'anno di gravi disagi ambientali e sanitari non si possono di certo fare richieste esose, comprensibile, ma questa situazione non è tale da giustificare un colpo di spugna su una delle tradizioni più care alla città.

Il Comune di Venezia quest’anno ha fatto installare varie opere d'arte dell'artista Plessi, tra le quali una scultura moderna che dovrebbe rappresentare vagamente un albero di Natale, ma che è stata posta in un luogo dove non sono mai stati esposti simboli di amore e pace del Natale, pur essendo il molo un posto scenograficamente eccezionale. Quel luogo tra le due colonne di Marco e Todaro, storicamente, è stato il sito nel quale per secoli sono state eseguite molte condanne di criminali mandati al patibolo. Metaforicamente sembra quasi che i veneziani debbano vedere l’esecuzione capitale dell'albero, delle loro tradizioni, della cultura e della loro storia.

Assistiamo e subiamo da anni strafalcioni, più o meno volontari, che danneggiano il nostro secolare patrimonio culturale nel nome del business e di strumentalizzazioni politiche.

Chiediamo rispetto, cominciando proprio da queste piccole ma importanti cose: rivogliamo l'albero ed il presepe in Piazzetta dei leoncini!

Associazione culturale WSM Venexia Capital