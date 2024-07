A 16 anni sorseggia gin lemon al bar. Multe e verbali a Jesolo

Gin lemon e piña colada al bar, venerdì sera. Sorseggiavano cocktail con superalcolici in un locale a Lido di Jesolo ma nessuno di loro era maggiorenne. Tre amici, diciassettenni i due più grandi, 16enne il più giovane, sono stati considerati adulti quando hanno ordinato al locale, ma se ne sono dovuti andare lasciando i bicchieri pieni.

Intanto gli agenti della polizia locale facevano sanzione e verbale al locale che gli aveva servito alcol senza verificarne l'età. Quello di venerdì è uno degli ultimi provvedimenti degli agenti della località balneare che pizzicano bar a servire alcol a minorenni o anche negozi a venderli in bottiglie o lattine, che sono vietate anche come contenitore d'asporto per le strade.

Nonostante le migliaia di presenze di giovani a Jesolo, nelle ultime notti tutto è filato liscio. Quattro le multe per la vendita di bevande d'asporto in vetro e lattine, un locale sanzionato per aver venduto alcolici a un 17enne lombardo, 5 patenti ritirate delle quali tre per guida in stato di ebbrezza. Sabato è stato sanzionato gruppo "scatolettisti" al lido: si trattava di tre stranieri in regola coi documenti che sono stati multati e allontanati con daspo urbano.