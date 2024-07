Alcol ai minorenni, multata un'attività commerciale di Jesolo

Gli agenti della polizia locale di Jesolo hanno sanzionato un’attività commerciale del lido dopo aver accertato la vendita di bevande alcoliche a due giovani ragazzi i cui documenti, in fase di accertamento, hanno confermato trattarsi di minorenni, entrambi 17enni residenti nel Trevigiano.

Gli operatori hanno quindi contestato il fatto ai gestori dell'esercizio, verbalizzando le violazioni per vendita di sostanze alcoliche a minori (con una sanzione che va da 250 a mille euro) e del regolamento di polizia urbana (sanzione 400 euro), compresa la mancata sigillatura delle bottiglie. «I controlli e l’attività di contrasto alla somministrazione di alcolici a minori sono molto importanti, tanto più in un periodo come questo in cui vediamo giovanissimi alzare il gomito e spesso addirittura esagerare perdendo il controllo – dice il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. Dispiace constatare che, nonostante questi fenomeni siano sotto gli occhi di tutti, ci siano ancora commercianti della nostra città, per quanto rappresentino davvero una parte residuale, disposti a sorvolare sulle conseguenze dell’assunzione di alcolici da parte di giovani ragazzi, a partire dai danni alla loro salute».

