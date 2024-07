Alex Marangon, contraddizioni e lapsus tra i partecipanti al rito

Dettagli contraddittori e inquietanti sulla notte in cui sarebbe stato ucciso Alex Marangon (nei pressi dell'abbazia di Vidor, nel trevigiano) sono stati diffusi ieri sera, 10 luglio, nel corso della trasmissione "Chi l'ha visto?". Dettagli che paiono confermare quanto gli inquirenti stanno ipotizzando da qualche giorno, cioè che i partecipanti al ritiro spirituale con musica e ayahuasca (sostanza psicotropa ricavata da erbe amazzoniche), fin dall'inizio abbiano raccontato una versione dei fatti non rispondente alla verità.

La conversazione con l'organizzatore

Un elemento che potrebbe assumere rilievo è l'audio della conversazione tra la sorella maggiore di Alex, 25enne di Marcon che in quel momento risultava ancora scomparso, e l'organizzatore del ritiro Andrea Zuin, domenica 30 giugno, poche ore dopo la scomparsa. La donna implora Zuin: «Fa in modo che arrivi una chiamata e lo troviamo, ti prego». Ma il musicista, che pochi istanti prima ha spiegato che i testimoni con cui ha parlato avevano visto Alex allontanarsi verso il Piave e avevano sentito un tonfo, è lapidario: «Sicuramente lo farò, ma non c'è questa possibilità - dice - Ti spiego perché. Da quando è m.... da quando è successa questa cosa», si corregge immediatamente Zuin «l'abbiamo cercato ovunque».

Quella "m..." potrebbe essere solo un lapsus, ma in quei giorni Zuin appariva certo dell'ipotesi del suicidio. La madre di Marangon ha infatti raccontato che, sempre nei giorni della scomparsa, sono stati invitati dal musicista a partecipare a una sorta di cerimonia con canti e musica per Alex. Una tesi, quella del suicidio dopo una corsa verso il Piave, che è però stata smentita categoricamente dall'autopsia, che ha invece trovato un corpo picchiato duramente e poi caduto, probabilmente gettato, nel fiume. Peraltro, la versione dei partecipanti, che parla di 3 ore di ricerche «ovunque, ovunque, ovunque» prima di chiamare i carabinieri e denunciare la scomparsa poco dopo le 6 del mattino, mal si confà con l'idea che le testimonianze avessero visto Alex allontanarsi in una direzione precisa, con un tonfo a seguire. «Perché non hanno chiamato subito i soccorsi visto che che avevano sentito un tonfo?», si è chiesto in studio l'avvocato Nicodemo Gentile.

La terrazza e il Piave

Come detto Zuin alla famiglia ha parlato immediatamente di un balzo dalla terrazza che dà sul Piave, che Alex avrebbe raggiunto correndo, a piedi scalzi. Il padre di Alex però in studio ha notato che i piedi del cadavere non facevano pensare a una corsa simile. E, soprattutto, sotto la terrazza c'è una fitta vegetazione, che rende quantomeno improbabile che una persona possa averla attraversata, cadendo o rotolando, senza lasciare traccia. I dubbi a "Chi l'ha visto?" sono stati confermati anche dalla sorella del conte Giulio Da Sacco, il proprietario dell'Abbazia, che alle 6 di domenica 30 giugno ha chiamato i carabinieri. La donna al telefono con la giornalista spiega: «La domanda su come Alex abbia fatto ad arrivare al Piave è la prima che mi sono fatta. Uno sconosciuto come era Alex, alle 3 di notte non poteva assolutamente avere accesso al Piave. Non avrebbe saputo dove andare, perché era tutto buio. E ha visto la terrazza? Da lì uno non va nel Piave, cade sui rovi, sugli alberi».

Tra gli altri dettagli che non erano emersi finora, la scomparsa, tra gli oggetti personali di Alex, di 500 euro e di orecchini e bracciali dai quali il ragazzo non si separava mai, secondo il resoconto della famiglia. Le testimonianze raccolte chiariscono che Alex sapeva che in quel ritiro si sarebbe assunto l'ayahuasca, sostanza allucinogena e considerata depurativa che richiede la presenza di persone specializzate e vigili: in questo caso sarebbe stato il curandero colombiano Johnny Benavides, ospite speciale per la tre giorni. Ma, se Alex si è allontanato dal gruppo, qualcosa deve essere andato storto. E le contraddizioni iniziano a essere insostenibili.

Questa mattina la famiglia di Alex ha diramato un nuovo appello via social: «Vogliamo risposte. Vogliamo che emerga la verità perché Alex lo merita. Chiediamo con tutto il cuore a chi era presente quella notte ma anche a coloro a cui è stato riferito qualcosa, di farsi sentire, perché anche il minimo dettaglio può essere importante».