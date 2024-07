La nuova pista: Alex potrebbe aver visto qualcosa che non doveva vedere

Sono circa le tre del mattino di domenica 30 giugno quando Alex Marangon lascia l'abbazia di Santa Bona. Il ragazzo sarebbe uscito dalla chiesa parlando da solo, rabbuiato e contrariato da qualcosa. Si sarebbe avviato all'esterno quando la sua attenzione sarebbe stata richiamata da due persone che avrebbero cercato di fermarlo. Lui prima avrebbe accelerato il passo, poi si sarebbe messo a correre in direzione della fitta boscaglia che caratterizza le sponde del Piave in quel punto.

La famiglia di Alex, trovato morto due giorni dopo la scomparsa a circa 8 chilometri da Vidor, con il corpo incagliato su un isolotto del fiume in località Ciano Del Montello, lo aveva già detto: «Ha visto qualche cosa che non doveva». Ora, come scrive TrevisoToday, l'ipotesi sembra prendere corpo tra le mille teorie su quale possa essere il movente dell'omicidio del giovane barman di Marcon. Di che cosa sia stato testimone il 25enne rappresenta al momento un mistero. Così come è un "giallo" anche che cosa gli sarebbe stato proposto o a cosa volesse sottrarsi.

Oggi, 10 luglio, i carabinieri e la polizia scientifica, assieme al pubblico ministero Giovanni Valmassoi e all'anatomopatologo Alberto Furlanetto, sono tornati sul luogo di quello che, secondo la procura di Treviso, è stato un omicidio. Dalla terrazza dell'abbazia che dà sul Piave è stata effettuata una misurazione e sono stati fatti alcuni riscontri fotografici.

Restano comunque in campo varie ipotesi. Alex potrebbe aver lasciato la riunione dopo aver visto qualche cosa con cui non era d'accordo. Se il 25enne abbia preso o meno una tisana dagli effetti allucinogeni procurata dai curanderi, che sarebbero arrivati in Italia dal Sudamerica per partecipare anche ad altri incontri, lo potranno dire solo gli esami tossicologici, che saranno disponibili, però, non prima di alcune settimane.