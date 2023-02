Confiscate 823 cassette di alici e sardine

Mercoledì, nel corso delle ordinarie attività di controllo stradale dei mezzi di trasporto di prodotto ittico, personale militare della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Chioggia ha intercettato un autoarticolato che trasportava

823 cassette di alici e sardine - riposte su 16 bancali per un totale di 6.584 chili di pescato fresco - sono finite sotto sequestro, dopo i controlli della Capitaneria di porto di Chioggia all’etichettatura che in questo caso non recava le informazioni obbligatorie di tracciabilità e rintracciabilità. L'attività della Guardia costiera clodiense si è svolta oggi, mercoledì 22 febbraio. Nel corso di un controllo stradale dei mezzi di trasporto di prodotto ittico, il personale militare della Capitaneria ha intercettato un autoarticolato, di proprietà di un’azienda di Ancona, destinato al conferimento del pesce azzurro a più esercizi commerciali chioggiotti per la successiva commercializzazione.

La mancanza delle informazioni di tracciabilità e rintracciabilità di prodotto ittico è una violazione di legge e comporta oltre alla sanzione la misura della confisca del pescato. La Capitaneria di porto – Guardia costiera di Chioggia, continua a garantire una costante vigilanza lungo tutte le fasi della filiera ittica, dalla pesca in mare del prodotto, allo sbarco, dalla commercializzazione fino al consumatore finale, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, degli stock ittici, e la concorrenza leale tra operatori.