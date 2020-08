Allagamenti a Oriago per il maltempo

Un acquazzone ha colpito le zone centrali della provincia nel pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto, facendo finire alcune strade sott'acqua e provocando disagi. I problemi maggiori si sono verificati nel comune di Mira, particolarmente nella frazione di Oriago: il sindaco Marco Dori ha comunicato che il maltempo eccezionale ha allagato strade e abbattuto alberi, e per questo sono in corso interventi di vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile.

In alcuni casi l'acqua è entrata nelle abitazioni. L'amministrazione raccomanda prudenza negli spostamenti e di evitare le zone allagate, come i sottopassi via Valmarana e via Oriago. Il temporale ha coinvolto la Riviera del Brenta e alcune zone del Miranese, arrivando a lambire la terraferma veneziana.

Meteo

Il meteo di Arpav annuncia per il pomeriggio/sera precipitazioni da diffuse a sparse, con vari rovesci e temporali, comunque in diradamento da fine pomeriggio in poi da ovest almeno sulle zone montane e pedemontane; non è escluso ancora qualche locale fenomeno intenso, mentre il clima è fresco per la stagione, con temperature minime in genere raggiunte alla sera. Domani, 5 agosto, è prevista della residua variabilità, con probabilità di precipitazioni nel complesso bassa (5-25%) e limitata più che altro a locali piogge in mattinata su costa e zone adiacenti.