Si rompe un tubo dell'acquedotto, campo San Polo sott'acqua

Campo San Polo, a Venezia, si è completamente allagato a causa della rottura di un tubo dell'acquedotto. È successo sabato mattina, verso le 8 e mezza, e poco dopo sono arrivati sul posto i vigili del fuoco. L'acqua ha invaso diversi locali creando disagi e danni. Impressionanti le foto del campo del tutto invaso dall'acqua, chiaramente, stavolta, per ragioni diverse dalla marea. I tecnici di Veritas si sono messi al lavoro per risolvere il problema con pratiche sulle saracinesche, in loco e da centrale.

Il tubo, abbastanza grosso e vetusto (300 mm di diametro), rifornisce di acqua tutta la dorsale che da San Stin arriva in campo sant'Aponal. Si sono allagate alcuni tratti della viabilità, soprattutto, appunto, campo San polo. Qualche utenza al momento della rottura è rimasta senza acqua (soprattutto ai piani alti) e si è verificato un generale abbassamento di pressione. Per isolare la falla sono state fatte manovre per bypassare la rottura. Appena le zone allagate saranno liberate dall'acqua, gli operai cominceranno a intervenire direttamente sulla rottura. Quando sono le 12 il livello dell'acqua a terra è ancora di diversi centimetri.

