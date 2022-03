Allagamento nel liceo Marco Polo per un guasto: oggi 400 studenti in dad

Un problema idraulico dell'impianto antincendio ha causato, nella serata di mercoledì 9 marzo, l'allagamento di una parte della sede del liceo classico musicale Marco Polo di Venezia, affacciato sul canale di San Trovaso, con la fuoriuscita di acqua dalle finestre al piano terra. La Città metropolitana, competente per la gestione della scuola, ha attivato i tecnici dell'edilizia scolastica per le operazioni di ripristino dell'impianto. Stamattina tutti gli studenti della sede, circa 400, sono rimasti a casa e hanno fatto lezione con la modalità della didattica a distanza.

La causa del malfunzionamento sarebbe la rottura del galleggiante che regola il deposito idrico dell’impianto antincendio. Il problema è stato risolto ma i vigili del fuoco hanno comunque chiesto, in via precauzionale, di lasciare a casa i ragazzi. Gli studenti potranno riprendere le normali lezioni in presenza già da domani: questo pomeriggio, infatti, sono in corso le operazioni di ripristino del normale funzionamento del sistema di regolazione del deposito, con la sostituzione del galleggiante danneggiato.