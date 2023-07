Allarme esplosivo all'aeroporto. Un uomo si scaglia contro polizia e carabinieri lanciando raudi

Allarme all'aeroporto Marco Polo nel pomeriggio di sabato per un'auto controllata dagli artificieri e i cinofili della polizia, per il sospetto di materiale esplosivo a bordo. La segnalazione è partita perché la macchina, per com'era stata parcheggiata, creava problemi di viabilità e così la polizia di frontiera si è messa alla ricerca del proprietario. Nell'area dello scalo aeroportuale, nella zona degli arrivi, i poliziotti si sono imbattuti in un uomo che dopo averli visti si è scagliato contro di loro - bloccato subito dai carabinieri di Tessera - facendo scoppiare dei petardi tipo raudi lanciati verso le forze dell'ordine.

Immobilizzato e perquisito l'uomo, di origini straniere ma residente a Montebelluna, addosso aveva altri botti uguali a quelli appena fatti esplodere in aeroporto. Le forze dell'ordine lo hanno identificato per poi continuare a quel punto, per motivi di sicurezza, l'ispezione nell'auto e a casa sua. Qui sono stati trovati e sequestrati altri raudi. L'uomo, che in passato aveva manifestato fragilità psicologiche, è stato arrestato per resistenza e violenza e portato in carcere a Venezia. Al momento non ci sarebbero motivi per collegare il gesto a un progetto di matrice terroristica.