Allarme antincendio, evacuato il Teatro La Fenice

L'allarme antincendio al Teatro La Fenice di Venezia, venerdì sera, mentre stava finendo il primo atto delle serate di concerto, in vista dello spettacolo di Capodanno. Durante l'intervallo, dopo i quarantacinque minuti, i laser dell’impianto di sicurezza, a centinaia e intrecciati dal sottotetto al seminterrato della struttura, hanno segnalato la presenza di un'anomalia, probabilmente per via di un sensore che ha registrato la presenza di fumo in sala. Subito la squadra dei vigili del fuoco, presente in pianta stabile in caso di eventi nei locali di pubblico spettacolo, ha sfollato i mille spettatori per garantire che non ci fossero situazioni di pericolo, e poi ha iniziato le verifiche.

Fuori dalla sala, a raggiungere il pubblico in campo San Fantin al freddo, anche l'orchestra e il coro. Appena è stato chiaro che l'evacuazione era stata la conseguenza di una procedura antincendio e che né le persone, né il teatro con tutti gli strumenti e gli impianti avrebbero corso rischi, la preoccupazione si è allentata. Non erano state subito chiare le regioni dell'emergenza, e si era pensato al peggio. Nessun allarme bomba, aveva fatto sapere la polizia di Stato, escludendo il rischio di attacchi o attentati, vista la delicatezza del periodo per la situazione internazionale. A prendere in mano la situazione le squadre dei vigili del fuoco che hanno proceduto a tutte le verifiche, dalle 20.40 fino a quasi un'ora dopo, quando è stato dato il via libera al ritorno in sala e alla ripresa del concerto.