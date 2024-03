Falso allarme bomba a San Marco per dei bagagli abbandonati

In piazza San Marco a Venezia, nel pomeriggio di lunedì 25 marzo, è stato attivato il protocollo di sicurezza per un allarme bomba. L'allerta si è rivelata infondata e, nel giro di pochi minuti, la situazione è tornata alla normalità.

Tutto è iniziato per la presenza di due bagagli apparentemente abbandonati vicino al campanile: come previsto in questi casi, le forze dell'ordine hanno transennato l'area - tra il campanile e l'ingresso della basilica - e richiesto l'intervento degli artificieri. Poco più tardi, però, si sarebbero presentati i proprietari dei bagagli: pare che si siano giustificati spiegando di averli lasciati momentaneamente là per poter visitare la piazza più liberamente.

I due bagagli erano già stati notati poco prima davanti a Palazzo Ducale, lasciati incustoditi dalle stesse persone. Richiamati dagli agenti della polizia locale, i proprietari li avevano spostati, per poi abbandonarli nuovamente vicino al campanile. Anche a causa dell'allerta internazionale seguita all'attentato di Mosca, è scattato subito l'allarme per la sicurezza e parte della piazza è stata chiusa al transito delle persone.