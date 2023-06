Allarme bomba in stazione a Venezia, paralizzata la circolazione dei treni

Un allarme bomba ha paralizzato la circolazione ferroviaria alla stazione Santa Lucia di Venezia, domenica mattina. Ad allertare le forze dell'ordine è stata una telefonata che ha avvisato della presenza di un possibile ordigno. Non si tratterebbe di un pacco o di una valigia abbandonata, ma in ogni caso di un avviso che ha messo in moto il dispositivo di sicurezza e controllo della polizia, che indaga con la Digos sul posto. A supporto per la gestione della mobilità è intervenuta la polizia locale e sull'area ci sono i vigili del fuoco.

Una situazione che ha generato il caos domenica mattina nella stazione lagunare, per le migliaia di turisti e passeggeri in arrivo e in partenza che hanno dovuto riorganizzarsi, cercare informazioni, trovare mezzi sostitutivi che, d'altro canto, sono stati messi a disposizione in fretta da Actv, per garantire navette continue di collegamento per e da Mestre, dove alla stazione si sono riversati tutti i viaggiatori visto che in terraferma non sono stati ravvisati pericoli o allarmi tali da paralizzare il traffico anche lì. Servizi e corse raddoppiate, quindi, e linee a disposizione per sbloccare e svuotare Santa Lucia. La polizia sta seguendo e monitorando la situazione. In base alle informazioni diffuse da Trenitalia, regionali, intercity e convogli ad alta velocità stanno subendo ritardi e cancellazioni.