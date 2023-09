Scatta l'allarme bomba al torneo, intervengono gli artificieri

L'allarme è scattato nel pomeriggio al Palacornaro di Jesolo, mentre era in corso il quadrangolare della pre season della pallacanestro di serie A con quattro team (compresa la Reyer veneziana) e oltre seicento ospiti. Uno zaino giallo fosforescente è stato trovato dalla Digos abbandonato nel cortile della struttura che ospita gli eventi sportivi all'istituto alberghiero di via Martin Luther King. Sono scattati i controlli degli artificieri della polizia di Stato e nel borsone sono stati trovati solo indumenti e una borraccia. Esclusa la presenza di ordigni il torneo è andato avanti normalmente.

Il borsone aveva destato sospetti durante i controlli, facendo pensare che potesse contenere qualcosa di pericoloso all'interno. L'area è stata isolata e transennata e sono iniziate le verifiche con i sistemi radiografici degli artificieri durante la manifestazione sportiva in programma nell'ultimo weekend esitivo in località balneare. Oltre ai controlli sugli spettatori, come di consueto la polizia vigila sulla sicurezza delle strutture. Così era stato trovato lo zaino giallo finito nel mirino della polizia. A controlli fatti l'allerta è rientrata e la zona è stata riaperta. Non contenendo effetti personali all'interno la polizia ha dovuto verificare l'appartenenza dello zaino giallo, molto probabilmente lasciato in cortile per uno scherzo fra studenti.