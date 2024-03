Segnalazione di spari alla Gazzera, ma la polizia non trova nulla

La polizia è arrivata in forze questa mattina in via Perlan, nel quartiere della Gazzera di Mestre. A far partire l'allarme è stata la segnalazione di spari da parte degli inquilini di un condominio. Sono intervenute diverse pattuglie, incluse le unità specializzate di primo intervento, oltre ai vigili del fuoco e ai mezzi di soccorso del suem 118.

L'allarme sembra essere rientrato poco più tardi: in base ai primi elementi raccolti, non ci sarebbero feriti e non risulta che siano state trovate armi. Gli accertamenti sono durati diverse ore, poi la situazione è tornata alla normalità. Le indagini sono in corso per chiarire cosa sia successo, anche se, in base alle informazioni emerse, tutto potrebbe essere nato da un abbaglio: forse dei rumori che qualcuno ha scambiato per dei colpi di arma da fuoco. Starà agli investigatori stabilire se sia andata effettivamente così.

Un residente che abita nelle vicinanze racconta di avere udito tre botti attorno alle 9.30, probabilmente gli stessi che hanno fatto scattare l'allarme. «Li ho sentiti distintamente e non sembravano petardi - spiega - poi nient'altro: né urla, né scene preoccupanti».