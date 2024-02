Confermata l'allerta rossa, attive le limitazioni al traffico

Si conferma il livello di allerta rossa per l'inquinamento dell'aria nel territorio comunale di Venezia, e non solo. Con il bollettino del 31 gennaio l'agenzia Arpav ha comunicato il perdurare delle condizioni scattate il giorno precedente, in conseguenza all'alta concentrazione di polveri sottili rilevata in atmosfera: da 12 giorni consecutivi, ormai, in città si supera la quota di 50 microgrammi di pm10 per metro cubo.

Anche giovedì 1° febbraio, dunque, sono in vigore le restrizioni per il traffico previste in questo caso: la principale è il divieto di circolazione per i veicoli privati a benzina fino a Euro 2 e a diesel fino a Euro 5, oltre che per i veicoli commerciali a diesel fino a Euro 5 inclusi, che devono restare fermi dalle 8.30 alle 12.30. Oltre al comune di Venezia la misura riguarda anche San Donà di Piave e Chioggia.

Intanto i veneziani continuano a respirare aria insalubre, e le condizioni meteo non aiutano: il tempo stabile, l'alta pressione e le giornate nebbiose favoriscono l'accumulo di polveri sottili (il pm10, ovvero le particelle di diametro fino a 10 micrometri), che possono essere inalate e penetrare nel tratto superiore dell'apparato respiratorio, dal naso alla laringe. Nelle nostre zone, la presenza consistente di queste particelle è il frutto dell'alta concentrazione di città densamente popolate, industrializzate e trafficate, oltre che delle particolari condizioni meteorologiche e geografiche della Pianura Padana, che favoriscono l'accumulo di inquinanti in atmosfera.