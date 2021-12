«Maltrattamento animale e frode»: indagine su un allevamento di galline

L’organizzazione Essere Animali ha diffuso una video investigazione che documenta le presunte irregolarità avvenute in un allevamento di galline per produzione di uova a Musile di Piave: principalmente maltrattamento di animali, ma anche violazioni alle norme sul lavoro e sul commercio, che avrebbero portato all'indagine nei confronti di quattro persone.

L’allevamento era stato scelto a campione dall'organizzazione, che aveva fatto infiltrare nell'azienda un proprio investigatore sotto copertura tra l'agosto e il dicembre 2020, documentando tutto con una telecamera nascosta. «Il video - scrive l'associazione - dimostra reati e illeciti amministrativi, sia a danno degli animali, uccisi con modalità tali da arrecare loro sofferenze, sia dei consumatori. Gli inquirenti stanno infatti indagando anche in relazione a due episodi di presunta frode in commercio, uno dei quali vedrebbe indagato anche un distributore che acquistava partite di uova dall’allevamento, nei confronti del quale si procede anche per il reato di falso materiale in relazione a presunte false fatturazioni».

«Da anni realizziamo investigazioni, scegliendo casualmente le aziende da ispezionare e documentando violazioni e comportamenti crudeli nei confronti degli animali. Il fatto che siano principalmente le associazioni a documentare queste illegalità conferma che il sistema di controlli deve essere migliorato, come da tempo chiediamo al parlamento e al governo», commenta Simone Montuschi, presidente di Essere Animali.

Tramite i Nas di Treviso l’associazione ha depositato denuncia alla procura della Repubblica di Venezia nei confronti del proprietario dell’allevamento e di alcuni lavoratori per i reati di uccisione di animali, maltrattamento e frode commerciale. L’indagine ha già portato ai primi provvedimenti nei confronti dell’azienda, a cui nei mesi scorsi sono contestate violazioni alla sicurezza sul lavoro e alla tutela dei lavoratori, con sanzioni per circa 50 mila euro.