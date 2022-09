Alloggi sfitti, il "caso Pertini". «Almeno 300 case del Comune vuote e senza manutenzione»

I consiglieri comunali di opposizione fanno un accesso agli atti. «Abbiamo appreso che, in terraferma, continuano a esserci ancora almeno 300 alloggi comunali vuoti e non ancora oggetto di manutenzione o assegnazione, a fronte della “fame d’alloggi” presente in città», scrivono Gianfranco Bettin e Gianluca Trabucco del gruppo Verde Progressista, che ad esempio considerano il "caso Pertini".

«Il Comune agisca subito per assegnare e ristrutturare. Nonostante, nella zona, siano in corso alcuni interventi di manutenzione e assegnazione di alloggi (e dobbiamo riconoscere alla società Insula di avere attivato un programma Superbonus finalizzato all'efficientamento energetico, a differenza dell'inerzia dimostrata dai “colleghi” di Ater) - commentano - rimangono a oggi privi di finanziamento per la manutenzione e la successiva assegnazione 7 alloggi nelle vie Camporese e Carrer e 66 alloggi ubicati tra le vie Vian, Ponti e Gavagnin. Chiediamo agli assessori comunali di individuare all'interno del bilancio e assegnare a Insula i finanziamenti necessari per assegnare questi 73 alloggi di proprietà comunale, nel rispetto di chi da troppo tempo aspetta un alloggio». Il recente bando pubblicato dal Comune di Venezia con domande fino al 21 luglio, ha messo in gara 14 case pubbliche. Un alloggio a Murano, otto a Burano e cinque a Sant'Erasmo. L'anno scorso 4 bandi emanati dal Comune di Venezia hanno messo a disposizione 66 case tra i 40 e i 103 metri quadri circa di grandezza con canoni mensili indicativi compresi tra 200 e 538 euro.