Venezia, 48 appartamenti pronti per essere assegnati

Sono pronti per essere assegnati in social housing 48 appartamenti tra la Giudecca e il centro storico di Venezia, in aggiunta ad altri 25 della terraferma. L'assessore alle politiche della residenza, Simone Venturini, ha eseguito un sopralluogo negli immobili, nella giornata del 5 aprile, assieme ai dirigenti del Settore casa del Comune. «Continuiamo a dare risposte alle giovani coppie e ai lavoratori che desiderano vivere a Venezia - ha commentato -. Le assegnazioni scatteranno da lunedì e l'iter sarà agile e veloce».

Durante il sopralluogo, che si è svolto a Dorsoduro e Santa Croce, tecnici e dirigenti hanno ispezionato alcuni degli immobili rimessi a nuovo. «Sono di metrature e caratteristiche diverse - ha continuato l'assessore - e potranno essere abitati da famiglie più o meno numerose che continueranno così a far parte del tessuto sociale veneziano. Una nuova tappa di un percorso che, negli ultimi tre anni, ha portato all'assegnazione di 328 abitazioni in social housing, favorendo la residenzialità di giovani coppie e lavoratori della città che non avrebbero avuto i requisiti per partecipare a un bando Erp». L'Erp, edilizia residenziale pubblica, si rivolge infatti alla popolazione di fascia di reddito più bassa.

I 48 alloggi saranno distribuiti tra Castello, Giudecca, Sacca Fisola, Dorsoduro, Santa Croce e Cannaregio: «Questa amministrazione ha investito ingenti risorse per il recupero di immobili comunali - ha concluso Venturini -. Grazie al piano casa che abbiamo approvato lo scorso dicembre, per esempio, nei prossimi 3 anni ristruttureremo tutti gli oltre cinquecento alloggi comunali ancora chiusi mettendoli a disposizione della cittadinanza».