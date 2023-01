Codice identificativo non esposto, multati alloggi turistici in centro storico

Sono arrivati per via una tubatura rotta, ma hanno scoperto che in quella calle molti alloggi turistici non erano in regola. Sono dodici i verbali staccati dalla polizia locale nel pomeriggio dell'Epifania in Calle degli Assassini, tra Campo Manin e il teatro La Fenice.

Proprio qui era scoppiata una condotta idrica che aveva causato momentanei disservizi in buona parte del sestiere di San Marco. Lo squarcio, che aveva creato una profonda voragine tra i masegni, aveva reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza e di Veritas per il ripristino della rete. Immediato anche l’intervento della polizia locale, che aveva recintato la zona dirottando il traffico pedonale verso le limitrofe calle de la Mandola e Calle de la Verona. Proprio svolgendo questa attività, gli agenti del nucleo polizia tributaria Venezia Centro Storico e Isole hanno constatato, con il trascorrere delle ore, l’arrivo di numerose persone, per lo più turisti, che chiedevano di accedere alle diverse strutture ricettive situate proprio in calle degli Assassini.

Tuttavia, da una prima verifica dei luoghi circostanti, soltanto un’attività risultava segnalata con corretta esposizione della targa identificativa: non si poteva quindi giustificare – sottolinea il comando - un numero così elevato di ospiti in un’unica struttura. Da questi primi riscontri si è passati a un controllo più approfondito. In particolare, dalla consultazione dei vari database in uso alla polizia locale è stato possibile accertare l’effettiva esistenza di ben otto strutture ricettive nella zona adiacente calle degli Assassini, di cui un alloggio turistico e sette locazioni turistiche. Grazie all’incrocio dei dati, sei locazioni sono state multate per la mancata esposizione del codice identificativo, e anche l’alloggio per la mancata affissione del simbolo distintivo, come previsto dalla normativa regionale. Ulteriori accertamenti, terminati oggi, hanno inoltre permesso di verificare che di queste otto strutture, cinque non risultavano in regola con il pagamento dell’imposta di soggiorno e le relative comunicazioni dei pernottamenti. Sono stati, così, emessi 12 verbali per un totale di 6.700 euro.