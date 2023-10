Accusato di violenza sessuale contro la figliastra, uomo allontanato da casa

Un uomo e la sua compagna sono accusati di maltrattamenti e violenze in famiglia, fatti che si sarebbero verificati per lungo tempo (almeno a partire dal 2019) in un'abitazione di Marghera. La vittima, convivente della coppia e figlia della ex moglie di lui, è una donna di circa 40 anni affetta da disturbi cognitivi. È stata lei stessa a rivolgersi alle forze dell'ordine raccontando le vessazioni a cui il patrigno e l'attuale compagna l'avrebbero costretta.

A partire dalla sua testimonianze, gli agenti del commissariato di Marghera hanno svolto una serie di indagini dalle quali sono emersi «gravi indizi di colpevolezza» a carico degli indagati: a questo punto il giudice per le indagini preliminari ha firmato, nei confronti della coppia, un'ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla persona offesa. La misura è stata eseguita martedì 24 ottobre dagli stessi poliziotti del commissariato.

Le accuse sono più gravi per il patrigno: secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe costretto la figliastra a subire rapporti sessuali contro la sua volontà, pertanto l'ipotesi di reato è quella di violenza sessuale, oltre ai maltrattamenti in famiglia. La compagna dell'uomo, invece, avrebbe compiuto contro la vittima azioni di natura vessatoria psicologica, quindi è accusata del solo reato di maltrattamenti in famiglia.

Gli elementi raccolti hanno permesso al tribunale di emettere intanto la misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione, con l'obiettivo di tutelare la 40enne ed evitare ulteriori episodi di violenza. Nel frattempo si svolgerà il procedimento penale che chiarirà in modo definitivo le eventuali responsabilità degli indagati.

