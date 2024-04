Alto impatto a Mestre e Marghera: presi 2 pusher, 5 denunce per violenza domestica

Sono proseguiti nelle ultime due settimane i pattugliamenti e i controlli delle forze dell'ordine nelle zone limitrofe alla stazione di Mestre, oltre che a Venezia. Le attività, coordinate dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, hanno portato all’identificazione di 430 persone (molte con precedenti penali), una cinquantina di veicoli e una ventina tra bar ed esercizi commerciali.

Negli ambienti dello spaccio di droga la squadra mobile ha arrestato, in due distinte operazioni, due presunti pusher. Nel primo caso gli agenti, insospettiti dai movimenti di un uomo nel quartiere Piave, lo hanno sorpreso a vendere una dose a un acquirente. La dinamica è stata simile anche per il secondo arresto, avvenuto in piazzale Giovannacci a Marghera.

Tra il 14 e il 26 aprile la divisione anticrimine della questura si è concentrata su una serie di soggetti considerati socialmente pericolosi. Rilevanti i risultati nell'ambito della violenza domestica. Cinque persone (quattro italiani e uno straniero) sono state denunciate e ammonite per comportamenti violenti in famiglia, un'altra per il reato di stalking: avrebbe messo in atto comportamenti vessatori nei confronti di una sua ex amica, con l'intenzione di intraprendere con lei una relazione sentimentale.