Centoquaranta identificati: maxi blitz delle forze di polizia tra Mestre e Marghera

Più di 140 le persone identificate in poche ore nel maxi blitz di lunedì notte continuato fino all'una di martedì, per il servizio "Alto impatto" di monitoraggio straordinario contro degrado, smercio di droghe e criminalità in estensione a Marghera. Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha trasferito lo schieramento interforze al completo al di là del sottopasso: pattuglie della questura lagunare e camionetta del Reparto prevenzione crimine (Rpc) di Padova, con il coordinamento del Commissariato di Mestre. Non solo Mestre ed emergenza furti in provincia, focus anche su Marghera che semina sempre più vittime di furti e rapine, patiti da chi nel territorio si sente vittima fragile e impotente dell'impellenza altrui di racimolare qualsiasi bene, cellulari, soldi, monili, da poter scambiare con dosi di sostanze.

Dall'altra parte in stazione a Mestre, polizia ferroviaria, carabinieri, finanza, polizia locale e militari dell'esercito schierati in via Piave, Cappuccina, Carducci e Circonvallazione, contro criminalità e spaccio. Una pressione più ampia, quella esercitata dal degrado e dai reati in base alle denunce, in espansione forse anche per effetto del potenziamento delle forze di polizia a Mestre, giorno e notte. Uno spostamento verso un raggio più ampio di bivacchi, aree dove assumere droghe e indirizzare la ricerca spasmodica, al limite della violenza, di qualsiasi cosa si possa scambiare in poco tempo con dosi di sostanze. La polizia che ha esperienza del territorio e si muove da anni a Marghera per i problemi dello spaccio ricorda il ripresentarsi ciclico dell'emergenza, con attacchi anche ai negozi, ai bar, alle farmacie, alle pizzerie. Spaccate, intrusioni, danni e furti. Ma anche esercizi tenuti d'occhio per le frequentazioni sospette. Episodi analoghi ma più violenti di quelli che la scorsa stagione hanno interessato Mestre.

Ora, il prefetto Darco Pellos, e il questore Gaetano Bonaccorso, stanno rispondendo alle criticità. Nel famoso sottopasso "della paura" molti assuntori trovano riparo incalzati da spacciatori, richiamati nelle fasi più critiche dell'astinenza. E in questi luoghi l'Alto impatto di lunedì con il supporto della polizia ferroviaria ha organizzato un servizio a parte che si è svolto dopo l'una di notte. Identificazioni, perquisizioni e controlli a sorpresa. La polizia che al suo arrivo e fino al termine del blitz ha fatto svuotare strade e piazze, ha deliberatamente evitato di avvicinarsi al sottopasso in modo che chi doveva entrare è stato libero di farlo e poi, una volta presidiati i punti di ingresso e uscita, non ha più potuto sottrarsi alle verifiche.

Nella notte dei maxi controlli sono state identificate più di centoquaranta persone, di cui un'ottantina straniere e quaranta con precedenti. Otto i posti di controllo; sono state fermate e ispezionate trenta macchine, e quattro i locali passati al setaccio con circa una trentina di clienti. Due denunce sono scattate infine per violazioni al Foglio di via emesso dal questore per allontanare persone pericolose. Un'operazione che farà il bis negli stessi territori, in questi giorni, quando a mobilitarsi per "Riprendersi la città" torneranno in strada anche le associazioni e i comitati che hanno organizzato per venerdì alle 17.30 un presidio ai giardini di piazza Sant'Antonio a Marghera.

A coordinare gli interventi sarà il gruppo "Marghera Libera e Pensante". «Mentre qualcuno vede qualche timido miglioramento alla stazione di Mestre - si legge nel post Fb del gruppo - a Marghera si pongono difficoltà importanti legate alla convivenza a alla vivibilità del quartiere colpito da forme organizzate di spaccio. Un anno fa abbiamo organizzato qui un dibattito pubblico e ancora continuiamo a chiederci quale sia la strategia del Comune, come intenda affrontare il problema, ridurne gli impatti, aiutare le stesse persone che consumano in strada».