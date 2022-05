Sciame d'api in Campo Manin: area recintata

Venezia, Campo Manin, primo pomeriggio di venerdì 20 maggio. La statua al centro, dedicata a Daniele Manin, recintata e, intorno, agenti della polizia locale. In molti, passeggiando tra le calli, si sono chiesti cosa stesse accadendo.

Tutta colpa di un grosso alveare e di uno sciame di api segnalato da chi stava transitando in zona e da alcuni residenti, situato proprio su una delle colonnine che circondano la statua. La polizia locale, una volta arrivata, ha richiesto l'intervento di un esperto, con il quale era già in contatto a seguito delle diverse segnalazioni ricevute nei giorni scorsi in centro storico per casi simili. Subito sono iniziate le operazioni per la rimozione dell'alveare, che richiederanno alcune ore di lavoro.