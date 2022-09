Patrono di Mestre, la cerimonia dell'alzabandiera in piazza | VIDEO

Giovedì mattina si è svolto in Piazza Ferretto a Mestre il tradizionale alzabandiera in occasione di San Michele, patrono di Mestre e protettore della Polizia di Stato. Nel corso della cerimonia, a cui hanno partecipato le autorità politiche, civili e militari della città, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha fatto il punto in tema di sicurezza pubblica, giustizia e crisi economica (ne abbiamo scritto in un articolo a parte).