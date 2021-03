I clienti non rispettano le distanze, multato ambulante al mercato

Durante il mercato settimanale del lunedì, la polizia locale di San Donà ha multato il titolare di un posteggio di abbigliamento per il mancato rispetto delle misure Anti Covid. Gli uomini in divisa hanno accertato che l’ambulante, residente nel Padovano, non ha vigilato sul rispetto delle misure del distanziamento consentendo a più persone, contemporaneamente, di manipolare senza l’uso di guanti e di adeguata igienizzazione delle mani i capi di abbigliamento in vendita nei cestoni sul banco.

Sanzionato domenica sera in Piazza Indipendenza anche un giovane albanese, sprovvisto di mascherina e che, dopo l’orario di chiusura dei locali, era rimasto seduto sul tavolino di un bar. «La priorità per la ripresa è la sicurezza - commenta il sindaco di San Donà, Andrea Cereser -. In questo contesto i dati non permettono alcun cedimento».