Ulss 3, un nuovo ambulatorio di continuità assistenziale a Venezia

A fine maggio, il dottor Stefano Chiarot, medico di famiglia che opera a Castello, in via Garibaldi, cessa la sua attività, raggiunta l'età pensionabile. L'Ulss 3 risponde attivando in loco un ambulatorio "pubblico", in cui operano professionisti dell'azienda sanitaria, che sarà a disposizione dell'utenza fino a quando sarà necessario, a garanzia della continuità assistenziale.

L'azienda offre alla cittadinanza una duplice opportunità: scegliere di fare riferimento ad un altro medico di famiglia tra quelli già attivi a Venezia, oppure possono rivolgersi al nuovo ambulatorio, in area Santa Maria Ausiliatrice, in calle San Gioachin 450. Gli assistiti dal dottor Chiarot potranno far riferimento allo studio il lunedì e il mercoledì mattina (dalle 10 alle 13) e, in orario pomeridiano il martedì, il giovedì e il venerdì (dalle 15 alle 18). «Oltre che negli orari di ambulatorio - spiega la dottoressa Giovanna Busso, a capo della direzione amministrativa del territorio -, sarà possibile contattare l'ambulatorio telefonicamente tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 10».

Lo spazio è messo a disposizione dall'amministrazione comunale, per agevolare il mantenimento nella zona di un presidio sanitario per gli abitanti di Castello. «Come Comune - spiega l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini - cerchiamo di dare risposte concrete intervenendo in sinergia con altre istituzioni come l’Ulss. Insieme ci stiamo riuscendo lavorando con serietà e collaborazione».

Agli assistiti del dottor Chiarot, viene in questi giorni inviata anche personalmente ogni informazione utile. Quelli che, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, decideranno di scegliere il nuovo medico tra i medici disponibili nell’ambito, veneziano, potranno farlo tramite il sito aziendale dell'Ulss 3.