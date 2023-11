Stra, San Pietro e Paluello: ecco le nuove dodici telecamere

Dodici nuove telecamere installate a Stra. Sono ormai giunti al termine i lavori di ampliamento dell'impianto di video sorveglianza sul territorio comunale con i nuovi occhi elettronici suddivisi tra il capoluogo, San Pietro e Paluello: sei fissi con angolo di ripresa variabile, due telecamere multisensor corredate di quattro punti di ripresa così da permettere la ripresa dell’area a 360 gradi e quattro telecamere munite del sensore ocr (per il riconoscimento dei caratteri) di lettura targhe dei veicoli in transito. L’intervento, realizzato in forma convenzionata con il Comune di Noventa Padovana e con il contributo della Regione del Veneto, ha permesso anche di potenziare la rete di trasmissione delle immagini dalle aree più distanti quali Paluello e San Pietro rispetto al centro di videocontrollo collocato presso il Comando di polizia locale di Stra, di acquisire un nuovo server e di realizzare una nuova seconda postazione per la visualizzazione in tempo reale o da remoto delle immagini.

Il progetto, del costo complessivo per i due Comuni di 160 mila euro ha ottenuto sia l’approvazione che un contributo di 50 mila da parte della Regione del Veneto. Considerato poi che l’intervento è stato realizzato in forma convenzionata, il Comune di Stra ha contribuito con fondi propri per consentirne l’intervento con una somma pari a 55 mila e 407 euro. Il progetto prima della sua realizzazione ha richiesto e ottenuto anche il parere favorevole da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’intervento ha permesso di realizzare un doppio varco di lettura targhe e relative telecamere fisse nella strada regionale 11, in corrispondenza del semaforo pedonale di Villa Pisani, un doppio varco di lettura targhe e relative telecamere fisse in via Chiesa, nei pressi del patronato di San Pietro oltre ad una telecamera multisensor nella Piazza di San Pietro.

È stato poi realizzato un doppio varco costituito da due telecamere fisse (una per ogni direzione di marcia) a Paluello in via Barbariga all’altezza della Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto oltre a una telecamera multisensor tra via Papa Giovanni XXIII e Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Con questo intervento l'impianto di video sorveglianza di Stra potrà ora contare su 24 punti di ripresa oltre a 4 telecamere per la rilevazione delle targhe dei veicoli nelle due arterie di maggior accesso al territorio comunale. Particolarmente soddisfatto il sindaco Caterina Cacciavillani, che sottolinea quanto importante sia poter contare finalmente su un impianto di videosorveglianza di qualità con un buon numero di telecamere collocate su varie parti del territorio comunale. «Va fatto ogni sforzo per garantire maggiore sicurezza e tranquillità al nostro territorio comunale e, contestualmente, permettere alle forze dell'ordine di avere strumenti efficaci e adeguati per svolgere l'attività di controllo».

Le fa eco l'assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Mario Ferraresso. «Importante per il territorio comunale è poter creare una rete di trasporto delle immagini con le frazioni di Paluello e San Pietro: un grazie particolare va ai due parroci delle rispettive Parrocchie. L’impianto realizzato sarà anche in grado di poter monitorare il numero di veicoli in entrata e uscita dal territorio comunale lungo la strada regionale 11 e nella zona di Paluello oltre a permettere l’individuazione di quelli sprovvisti di assicurazione o con revisione scaduta».