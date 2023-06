Nessun pericolo d'inquinamento dell'aria dopo l'incendio di Fossalta di Portogruaro

Nessun pericolo per la popolazione. Non sono stati riscontrati livelli pericolosi di sostanze inquinanti nell'aria. Lo dicono i risultati delle analisi compiute dall'Arpav dopo l'incendio scoppiato giovedì a Fossalta di Portogruaro. Un'alta colonna di fumo scuro si era alzata per il rogo dei materiali presenti all'interno di un capannone, fra cui bombole e plastiche, tanto che il sindaco Natale Sidran aveva fatto chiudere tutte le finestre in un primo momento.

Gli accertamenti ambientali su segnalazione dei vigili del fuoco sono stati fatti su campioni dell'aria sia giovedì che ieri, e hanno determinato la presenza di una quarantina di sostanze. La maggior parte composti organici volatili, tra cui benzene, toluene, etilbenzene, xilene e alcuni derivati clorurati del benzene. Le verifiche hanno evidenziato che tutti i composti erano inferiori al limite di rischio, escludendo la possibilità di conseguenze per la salute pubblica.