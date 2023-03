Seicento agenti per cento anarchici. Tafferugli senza conseguenze. La città è stata protetta

Venezia blindata. Seicento agenti in tenuta antisommossa schierati ad ogni varco d'ingresso della città a fronteggiare la manifestazione annunciata dagli anarchici, non preannunciata, che alla fine ha portato in laguna un centinaio di militanti, una decina portata in Questura per precedenti, con alcuni momenti di tensione e un contatto con spintoni e botte durante l'uscita degli antagonisti dalla città. Uno schieramento eccezionale, un dispiegamento di unità di tutte le forze dell'ordine, perfino la polizia penitenziaria con i baschi verdi della Finanza, la polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri, con la Polizia locale, che forse così in laguna non si era mai visto. Ma già dai controlli, capillari e massicci, che hanno portato fin dalla notte tra giovedì e venerdì a identificare più di mille persone, tra i passaggi sul ponte della Libertà e i visitatori in arrivo, gli agenti non avevano individuato più di 150-170 riconducibili all'area anarchica. Il concentramento era stato annunciato da giorni attraverso il tam tam sui social in campo Santa Margherita alle 15. Decine i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri sparsi ovunque a quell'ora, in un campo completamente sgombero dai plateatici di bar e negozi, con quasi tutte le saracinesche abbassate, le vetrine murate, svuotato dalle ordinanze urgenti del sindaco Luigi Brugnaro per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, oltre che dalla paura di commercianti e residenti.

A quell'ora però in campo non si è presentato nessuno. Qualche antagonista solitario in cerca dei compagni arriva e va via, forse si sposta per raggiungerne altri nel frattempo radunati in campo ai Frari, verso le 15.30, dove hanno dato il via a un ristretto comizio - cinquanta, settanta persone al massimo - con due striscioni grandi come lenzuola e scritte in nero con le frasi: «Chiudere il 41 bis», «Stragista è lo Stato», «Solidarietà con Alfredo, Juan e Anna». Proprio il processo d'Appello in secondo grado previsto martedì in aula bunker a Mestre, nei confronti dello spagnolo Juan Antonio Sorroche condannato a 28 anni e in carcere di massima sicurezza per l'attentato alla sede della Lega di Villorba nel 2018, aveva fatto scattare la chiamata «alla guerra». Ed è stato lì che il livello di allerta è salito in città. Per il timore che come a Torino e a Milano, dove le mobilitazioni hanno portato a danni e distruzioni, con la solidarietà all'antagonista in 41 bis Alfredo Cospito, potesse succedere lo stesso in una città tanto fragile. Fatto sta che cortei non se ne sono visto e terminati gli slogan al megafono delle poche decine di antagonisti, con qualche gesto "scomposto" fatto rientrare nella norma, il risultato della manifestazione sarà l'unico momento di tensione con spintoni e scudi schierati a far indietreggiare la carica dei cento, in zona San Rocco, prima del ritorno verso piazzale Roma e una schiera di poliziotti a chiudere davanti e dietro il gruppuscolo dei manifestanti.

Ancora tensioni poi quando i pullman predisposti dalla Questura per caricare gli antagonisti sono arrivati a Santa Chiara, dove una decina era stata trattenuta dopo l'identificazione per fatti pregressi, e che i compagni volevano che fossero liberati. «Abbiamo messo in piedi un dispositivo che definirei singolare - ha commentato in serata il prefetto Michele Di Bari - con una perfetta collaborazione istituzionale con carabinieri, polizia di Stato, polizia locale e ministero dell'Interno, presidiando i luoghi sensibili e scongiurando ogni potenziale danno a cose e persone. Abbiamo svolto un'attività preventiva importante già nei giorni precedenti la manifestazione. E il dispositivo, evidentemente, ha disincentivato l'arrivo di ulteriori anarchici preservando Venezia. Per questo siamo vicini ai veneziani, li ringraziamo per i disagi patiti. Il costo dell'operazione? L'obiettivo sicurezza ha un valore che va ben oltre il conto economico. E se ci fossero stati scontri le conseguenze per gli esercenti sarebbero stati molto peggiori di un pomeriggio di lavoro perduto».

Il sindaco Luigi Brugnaro: