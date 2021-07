Edilizia in ripresa, ma Ance avverte: «Imprese in difficoltà per il caro materiali»

Il settore delle costruzioni tra Venezia e provincia cresce, soprattutto grazie ai vari bonus ristrutturazione, e i dati mostrano segnali incoraggianti: dopo il crollo del 2020 (-4,4% imprese, -10,2% operai), il 2021 segna una ripresa dei cantieri, con una proiezione che indica un ritorno ai valori del 2019 (circa 1070 imprese e 7900 addetti).

Caro materiali

I problemi, però, non mancano. Ne parla Giovanni Salmistrari, presidente di Ance Venezia, in occasione dell'assemblea generale dell'associazione: «Innanzitutto c'è un allarme legato all'impennata dei prezzi dei materiali: stiamo assistendo a un paradosso perché in un momento di grande lavoro abbiamo un caro materiale che, assieme alla carenza di materie prime e alla carenza di personale, crea grosse difficoltà alle imprese, che vengono frenate da questi fattori». I motivi sono di varia natura e scaturiscono da una tensione economico-finanziaria di livello globale. L'Ance si è mobilitata chiedendo un intervento governativo e organizzando una giornata di protesta, anche se sembra che qualcosa si stia muovendo: il governo ha formulato delle prime soluzioni e introdotto una modifica al decreto Sostegni bis che prevede ristori per gli operatori che stanno portando a termine commesse a costi divenuti fuori mercato.

Bonus 110

La ripresa comunque c'è, evidenzia Salmistrari. «Il numero di imprese e operai è aumentato e negli ultimi mesi c'è stato un fermento di cantieri, specialmente nell'ambito dei lavori pubblici e in questa zona, in particolare, nell'edilizia scolastica». Questo, appunto, anche grazie agli incentivi. Sul superbonus 110% il giudizio è complessivamente positivo, anche se ci è voluto parecchio tempo per ingranare e ora la richiesta è di prorogarlo: «Farlo terminare a fine 2022 sarebbe sbagliato - spiega - anche perché i condomìni stanno rispondendo con lentezza e finora la maggior parte dei bonus 110 è stata applicata a case singole».

Edilizia ecosostenibile

Sul tema del rapporto tra edilizia ed ecosostenibilità si è soffermata Gabriella Chiellino, presidente di eAmbiente, holding specializzata nella riqualificazione e consulenza ambientale: «Vediamo Venezia e Mestre come un laboratorio urbanistico. Con l'impegno europeo sulla tassazione alle emissioni Co2, il settore edilizia sarà sempre più impegnato nell'innovazione e nella riqualificazione degli edifici. Se un settore così importante cambia paradigma potrebbe fare numeri importanti. Penso, ad esempio, alla necessità di lavorare sulla circolarità dei materiali».