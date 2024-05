Dopo Mira, anche Vigonovo vota contro il nuovo inceneritore Eni

Il Consiglio comunale di Vigonovo all’unanimità ha votato un ordine del giorno, nella seduta di lunedì 27 maggio, in cui esprime contrarietà alla realizzazione dell’inceneritore per fanghi di Eni Rewind a Malcontenta. Il volto vigonovese arriva pochi giorni dopo quello del consiglio comunale di Mira, che in modo simile aveva bocciato l'impianto.

Il territorio comunale sarebbe direttamente coinvolto dagli impatti ambientali generati dal nuovo impianto, secondo l'amministrazione di Vigonovo: «Il progetto prevede due linee di incenerimento finalizzate allo smaltimento di fanghi di depurazione civile che nella maggior parte dei casi risultano inquinati da sostanze nocive come metalli pesanti, diossine, Pcb, idrocarburi, composti clorurati e altro. Tale contaminazione è dovuta al fatto che in molti casi i depuratori civili, oltre ai reflui domestici, ricevono anche reflui provenienti da attività industriali o artigianali impattanti, come ad esempio le concerie» spiegano.

Il Consiglio comunale di Vigonovo con questa delibera si impegna tra l’altro a far esprimere in sede di consiglio di bacino Laguna di Venezia il voto contrario in Conferenza dei servizi. E chiede alla Regione Veneto e a tutti gli enti competenti l’applicazione fattiva del principio di precauzione in tutte le decisioni che prevedono nuove opere e nuovi impianti industriali, in particolare per quanto riguarda la gestione del problema Pfas che sono un gruppo di sostanze chimiche artificiali ampiamente utilizzate, che con il tempo queste sostanze si accumulano negli esseri umani e nell'ambiente.

Il movimento contro l'inceneritore sta in questi giorni e ore guadagnando nuovi consensi, verso la manifestazione che si terrà sabato 1 giugno alla stazione di Mestre dalle 15.30 in poi. La Regione pochi giorni fa ha cancellato la Conferenza dei servizi prevista per fine giugno ed ha istituito nella stessa data un’inchiesta pubblica in cui si discuteranno tutte le osservazioni degli enti interessati. «Le popolazioni di Malcontenta, Marghera, Mestre, della Riviera del Brenta e del Miranese sono esposte da troppo tempo a livelli di inquinamento intollerabili. In queste zone ci si ammala e si muore di più rispetto alla media italiana, lo dice l'Istituto Superiore di Sanità» scrivono gli attivisti.