Auto in fiamme, ristoratore originario di Venezia muore insieme al figlio di 13 anni

Un uomo di 60 anni, Andrea Bullo, ristoratore originario di Murano, è morto insieme al figlio Dan, di 13 anni, in un incidente stradale avvenuto nel distretto di Los Angeles, in California (Stati Uniti).

Il ristoratore e il ragazzo - come scrive Today.it - erano di ritorno dopo una cena. Stavano percorrendo la Mulholland Drive, a Woodland Hills, quando un'altra auto li avrebbe tamponati a forte velocità, innescando un terribile incendio che ha devastato la Mustang su cui viaggiavano padre e figlio. Dopo l'impatto, il serbatoio della vettura ha preso fuoco ed è esploso. Il conducente della seconda macchina ha riportato delle lievi ferite e sarebbe stato subito arrestato dalla polizia con l'accusa di guida in stato di ebbrezza.

Andrea Bullo era originario dell'isola di Murano, ma da oltre 40 anni si era trasferito negli Stati Uniti. All'inizio era partito per imparare l'inglese, poi aveva iniziato a lavorare per diversi ristoranti, riuscendo poi, tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, ad aprire due locali: "Il Buco" a Beverly Hills e "Moonshadows" a Malibu, diviso con i suoi amici di lunga data e divenuto nel corso degli anni frequentatissimo dai vip. Il ristoratore italiano era anche molto legato alla famiglia che aveva costruito negli States: era sposato da 20 anni e dal matrimonio erano nato Dan.

Bullo tornava spesso in Italia per andare a trovare la madre, rimasta sola dopo la morte del padre. Nelle prossime settimane sarebbe dovuto tornare a Murano proprio per prendere l'anziana, così da poter trascorrere insieme la festa del Ringraziamento, che si celebra negli Stati Uniti il 24 novembre.